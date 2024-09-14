В результате оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан по горячим следам. Им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего пенсионера, у которого изъяли похищенные вещи.

По информации департамента ЗКО, в ночь на 10 сентября неизвестный проник в дом в одном из сел района Байтерек, воспользовавшись отсутствием хозяина. Злоумышленник похитил телевизор, одежду и средства личной гигиены, принадлежащие пенсионеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан по горячим следам. Им оказался 30-летний односельчанин потерпевшего пенсионера, у которого изъяли похищенные вещи.

Похищенное имущество возвращено владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.