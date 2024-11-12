Переименуют ли Зачаганск — что сказал аким ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций, отметил, что вопрос о переименовании поселка Зачаганск не раз поднимался на встрече с жителями сельского округа

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций, отметил, что вопрос о переименовании поселка Зачаганск не раз поднимался на встрече с жителями сельского округа.

По его словам, на сегодня в стране введен мораторий на переименование поселков, улиц, школ. По этой причине данный вопрос снят с повестки дня.

Ранее сообщалось о предложениях переименовать поселок Зачаганск, Меловые горки, которые входят в состав Уральска, а также 4 улицы в Зачаганске: Лбищенская, 3-линейная, улица Строителей (СМП) и улица Саратовская. По Зачаганску поступило три предложения - переименовать поселок в Жубан, Алаш или Бокей хан. Редакция "МГ" провела опрос на своей официальной странице в Instagram по поводу переименования Зачаганска. Читатели предложили свои варианты, среди которых были Нурчаганск и другие необычные названия.

Напомним, 1 декабря в поселке Зачаганск пройдут выборы акима. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Уральска Мухтара Давлетжанова, в этот день будут функционировать 23 избирательных участка. На сегодня зарегистрированы три кандидата. Сейчас уже идет предвыборная агитация. Избирательные участки уже получили списки избирателей. Новоизбранный аким будет занимать эту должность в течение последующих пяти лет.

Стоит отметить, что два человека, подавших свои кандидатуры по собственному желанию, снялись с предвыборной кампании. Всего в Зачаганске проживают 44 тысячи человек с правом голоса.