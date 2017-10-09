Сегодня вечером, 9 октября, в акимате ЗКО прокомментировали создавшуюся в области ситуацию с бензином, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ Заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ рассказал, что цены на бензин повысились по трем причинам: во-первых, сейчас простаивает Павлодарский НПЗ, во-вторых, в соседней России цена на поставляемый бензин выросла на 12%, в-третьих, повысился курс рубля. Однако, по словам, замакима меры принимаются. Так, руководитель департамента АРЕМ по ЗКО Марат ОСПАНОВ заявил, что в настоящее время их ведомство проводит анализ рынка. - По итогам проведенного анализа департаментом будут приниматься решения. Я хочу подчеркнуть, что мы проводим не проверку, а анализ, - заявил Марат ОСПАНОВ. Кроме того, Багдат АЗБАЕВ сообщил, что сейчас ведутся переговоры с министерством энергетики по поводу завода "Конденсат". - Мы хотим, чтобы завод работал на полную мощность, сейчас он работает только на 30%. Если он выйдет на полную проектную мощность, то вопрос с бензином у нас в регионе будет снят. Также мы договорились с "Казмунайгазом". В данный момент они перешли на талонную систему, но с завтрашнего дня это ограничение снимают и бензин у них будет в свободной продаже, то есть цена на бензин у них составляет 152 тенге, - рассказал Багдат АЗБАЕВ. Также замакима подчеркнул, что в регионе нет проблем с наличием бензина, однако он дорожает. На вопрос о том, почему в отдаленных районах области бензин стоит 200 тенге за литр, чиновник ответил, что в ситуации с Сайхином они провели переговоры с поставщиком и цена там снижена на 10 тенге. То есть теперь бензин там стоит 190 тенге за литр. В конце встречи Багдат АЗБАЕВ предложил автолюбителям ЗКО использовать альтернативный вид топлива. - У нас, во-первых, есть газ, и это экологически чистый продукт. Он намного дешевле и доступен. Единственная наша задача - это переоборудовать автомобили, начиная с самих нас и всех водителей. Я думаю, это один из вариантов, и для экологии хорошо. Если у нас 90 тысяч автолюбителей, из них только 8200 перешли на газ, то есть это менее 10% по нашему региону. Если взять соседний Мангыстау, то у них 100 или 110 тысяч автомобилей и почти все они переоборудованы. У них с бензином вопросов нет, - заявил Багдат АЗБАЕВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА