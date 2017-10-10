Обвалившую на выходных обшивку дома в микрорайоне Болашак начали восстанавливать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На многочисленные жалобы местных жильцов очень быстро  отреагировало ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов". Уже в понедельник, 9 октября, рабочие приступили к замене старого, отшедшего от стены утеплителя, на новый. Напомним, что внешняя часть стены 54 дома, расположенного в микрорайоне "Болашак", обвалилась в минувшие выходные. Предположительно, обшивка пострадала от сильного ветра, который в те дни бушевал в Атырау. От обвала утеплителя стены никто не пострадал, после произошедшего во избежание несчастных случаев территория пострадавшего от ветра здания сотрудниками местного КСК была огорожена. Ерлан ОМАРОВ