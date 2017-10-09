Фото с сайта atyrau.gov.kz Сегодня, 9 октября, глава региона Нурлан НОГАЕВ представил депутатам кандидатуру нового акима Кызылкогинского района, согласованную с администрацией президента РК – им стал Арман БАЖЕНОВ, ранее занимавший должность руководителя управления земельных отношений Атырауской области. Вновь назначенный районный аким окончил Атырауский институт нефти и газа, а также Казахский национальный университет, имеет диплом инженера-экономиста и землеустроителя. Награжден юбилейными медалями "20 лет Независимости Казахстана", "20 лет Конституции Казахстана", имеет нагрудный знак "Почетный землеустроитель". В 2003 - 2005 годы занимал должности главного специалиста и заместителя акима в аппарате акима поселкового округа Акколь Курмангазинского района Атырауской области. В 2006 году работал главным специалистом в аппарате акима Коптогайского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области. В 2007 - 2008 годы Арман БАЖЕНОВ работал главным специалистом и заместителем начальника в отделе земельных отношений г.Атырау. В 2008 году был переведен на должность заместителя руководителя управление земельных отношений Атырауской области, а в 2015 году был назначен на должность руководителя данного управления, где проработал до настоящего времени.Фото предоставлено РСК