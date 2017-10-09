Чемпионат мира проходил в столице Казахстана 6 и 7 октября. Всего в первенстве участвовали около 150 спортсменов из 30 стран мира. По итогам первого дня соревнований 5 казахстанских бойцов пробились в финал чемпионата мира, в числе которых Западно-Казахстанский боец Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ, победив Андрея ГРИЦЕНКО из Украины. Но в финальном бою наш боец Темирлан проиграл Шамилю Мусаеву из России. В общекомандном зачете казахстанская сборная расположилась на 2 месте. Первое место заняла сборная России, а третье — команда из Кыргызстана.