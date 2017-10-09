Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 9 октября, в 8.30 на трассе Самара - Шымкент столкнулись «Форд» и «Дэу Нексия». Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, 36-летний пассажир автомобиля «Дэу Нексия» является гражданином Кыргыстана. Он скончался на месте. - 61-летний водитель «Форда», 56-летняя пассажирка этого же автомобиля 34-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» были госпитализированы в Сырымскую центральную районную больницу, - сообщили в управлении здравоохранении. В облздраве также отметили, что позже водитель «Дэу Нексия» и пассажирка «Форда» были транспортированы с многочисленными травмами в областную клиническую больницу.