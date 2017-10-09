Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители отдаленных районов вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. По словам сельчан, в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО на автозаправке дефицита бензина нет. - Бензин есть, но его цена - 200 тенге за литр. Раньше я на 5 тысяч полный бак залить мог, а сейчас лишь половину. Почему в Уральске топливо продается по 159 тенге, а здесь по 200, - возмущается житель села. В свою очередь аким Сайхинского сельского округа Мейрамбек АККАЛИЕВ подтвердил информацию о том, что бензин на АЗС у них стоит 200 тенге. - Бензина хватает и АИ-92, и 95. Да, дорого, конечно, но все вопросы к поставщикам, - пояснил сельский аким.