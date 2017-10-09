В Шымкенте умерла женщина, к которой летели погибшие под Алматы врачи, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Как отметили врачи, у женщины диагностирован целый "букет" заболеваний, среди которых хронический гепатит Б, выявленный гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис. После ее госпитализации в областную больницу была проведена лапароскопическая операция по удалению матки из-за угрозы кровотечения. Но состояние женщины, как отмечают врачи, ухудшалось. - У женщины была кома третьей степени, отек мозга. Она умерла 8 октября в 10.30 утра, - рассказал Вячеслав Цай. Он отметил, что в последние дни больную консультировали врачи Национального центра акушерства и другие специалисты республиканского центра. В последние часы ее жизни у реанимации находился супруг женщины. У 30-летней Мереке Козкеновой остались шестеро детей. Старший из них учится в пятом классе. Напомним, 3 октября всего через 12 минут после взлета из Алматы исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании East Wing. Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы - Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек погибли на месте. Вторым пилотом разбившегося самолета был уралец Евгений КУТАФИН. Его похоронили 7 октября.