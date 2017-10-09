Со слов очевидцев, молодой человек полез в воду, будучи в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несчастный случай произошел 8 октября в 13.35 в районе п.Дамба. - В поисках тела принимали участие 5 сотрудников ГУ "ЗРАОСО" ДЧС и 2 единицы спецтехники. В результате труп мужчины  был извлечен через час местными жителями и передан родственникам, - сообщили в пресс-службе ДЧС.   Ерлан ОМАРОВ Фото из архива "МГ"