Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, сообщили в пресс-службе Агентства.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, сообщили в пресс-службе Агентства.

Сообщается, что Перизат Кайрат подозревают в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

— В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат сообщается следующее. Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности. В ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег она приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 миллионов тенге и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 миллионов тенге, — говорится в сообщении АФМ.

Также сообщается, что часть средств была израсходована в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi.

— По данному эпизоду Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 200 миллионов тенге. Следствие продолжается, — добавили в АФМ.

Пострадавших от мошеннических действий Перизат Кайрат просят обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный номер 21384).

К слову, суд санкционировал содержание под стражей Перизат Кайрат на два месяца. Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, сообщили в пресс-службе следственного суда Астаны.