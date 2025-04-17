Первоклассник погиб в яме с отходами — аким района лишился должности

После трагедии в Шымкенте, где погиб ребенок, уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова. Об этом сообщил «Седьмой канал». Несчастье произошло в выходные: ученик первого класса утонул в яме, заполненной фекалиями. Эту яму выкопали коммунальщики, чтобы провести канализационные трубы. Но одну из них прорвало, и в котловане скопились фекалии. Яма не была огорожена.

Местные жители говорят, что не раз просили акимат оградить опасное место, но их просьбы игнорировали. Это и привело к трагедии.

В городском акимате сказали, что проблема с этой ямой тянется уже больше пяти лет. Ошибки были допущены ещё на стадии проектирования и при строительстве. Сейчас на месте устраняют нарушения, проводят работы по очистке и благоустройству. Виновными признают не только чиновников, но и подрядчиков, которые выполняли работы.