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Происшествия Социум

Первоклассник погиб в яме с отходами — аким района лишился должности

Эту яму выкопали коммунальщики, чтобы провести канализационные трубы.
Жулдызхан Хасангалиева
Первоклассник погиб в яме с отходами — аким района лишился должности

После трагедии в Шымкенте, где погиб ребенок, уволили акима Каратауского района Рахымберды Мулкеманова. Об этом сообщил «Седьмой канал». Несчастье произошло в выходные: ученик первого класса утонул в яме, заполненной фекалиями. Эту яму выкопали коммунальщики, чтобы провести канализационные трубы. Но одну из них прорвало, и в котловане скопились фекалии. Яма не была огорожена.

Местные жители говорят, что не раз просили акимат оградить опасное место, но их просьбы игнорировали. Это и привело к трагедии.  

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В городском акимате сказали, что проблема с этой ямой тянется уже больше пяти лет. Ошибки были допущены ещё на стадии проектирования и при строительстве. Сейчас на месте устраняют нарушения, проводят работы по очистке и благоустройству. Виновными признают не только чиновников, но и подрядчиков, которые выполняли работы. 

— Аким района освобожден от занимаемой должности, руководителю управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу, – выговор. Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности, – подчеркнул заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

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