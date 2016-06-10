"Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Эти слова явно не про наш город и уж тем более не про наши импровизированные пляжи. С началом теплых деньков уральцы все чаще выезжают на отдых за город. Корреспонденты "МГ" посмотрели, как сейчас выглядят прибрежные зоны, и что после себя оставляют отдыхающие. IMG_3328 IMG_3339 На набережной, располагающейся на конечной остановке автобуса №35, хотя назвать ее вряд ли можно так, вплотную к дамбе отдыхающие паркуют свои автомобили, а затем расходятся в тени деревьев - на пикник и к воде. К сожалению, далеко не все увозят мусор и бутылки, оставшиеся от отдыха с собой. Многие считают, что раз на пляже грязно, еще один пакет с мусором никому не помешает. Что касается урн и мусорных баков, то на весь стихийный пляж есть лишь один мусорный контейнер, которые, по всей видимости, никто не вывозит, поэтому пляж постепенно превращается в помойку. Среди мусора на пляже можно встретить и отдыхающих, которые не то что мусор не могут донести до урны, но порой и даже себя. IMG_3363 -Я являюсь волонтером, и ежегодно весной мы собираемся для того, чтобы убрать прибрежные зоны, однако все это временно. Допустим, сегодня мы убрали, а завтра уже опять свалка на берегу. Раньше, когда я была студенткой, то нас, активистов, на субботники возили в микрорайон Жулдыз, убирать за жителями этого района мусор. Всегда поражало, неужели трудно донести мусорный пакет до свалки, - сообщила волонтер Айдана КУРМАШЕВА. - Что касается летнего сезона, то волонтерам не особо хочется подбирать за кем-то забытые "остатки роскоши" в виде пластика и упаковок от чипсов. IMG_3326 Почти наа каждом импровизированном пляже стоят таблички с надписями вроде "Унеси мусор с собой" или же "Штраф за выброс мусора 5 000 тенге", но, видимо, для многих горожан - это просто слова. На мой взгляд, необходимо добавить еще одну табличку со словами "Бросая мусор на улице, не забудьте хрюкнуть". IMG_3352 Еще одним излюбленным местом для отдыхающих является берег реки Урал в районе АО "ЗКМК" (металлист - прим. автора ). Здесь в отличии от других зон отдыха есть хорошая дорога во всю длину берега. Здесь картина с оставленным "добром" ничем не отличается от других пляжей. На берегу можно увидеть все что угодно, начиная от окурков и заканчивая покрышками от машин. IMG_3351 На диком пляже в районе затона Чапаева всегда многолюдно – у местных жителей выбора мест отдыха почти нет, поэтому они жмутся здесь, на узкой полосе дикого пляжа. Но, несмотря на народную любовь, здешняя территория до сих пор остается бесхозной. Разбитые подъездные пути, большая грязная набережная с лужами по колено и горы мусора давно стали «визитной карточкой» этого места отдыха. IMG_3348 По словам руководителя ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, с пляжей, где установлены контейнеры, мусор постоянно вывозят. И пообещал принять меры и вывезти полные до краев мусорные баки. IMG_3344 IMG_3363 IMG_3336 Фото Медета МЕДРЕСОВА