Мужчины намеревались помочь единоверцу из Атырауской области вернуть машину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание произошло этой ночью возле рынка "Байтерек" в Уральске. Как выяснилось, сотрудники ДКНБ ЗКО проверили оперативные сведения, согласно которым местные сторонники одного из нетрадиционных религиозных течений ислама намеревались оказать содействие 22-летнему единоверцу из Атырауской области вернуть якобы отобранной неустановленными лицами автомашины. - В ходе предварительных оперативно-розыскных мероприятий информация о незаконном завладении автомашиной лицами из нерелигиозной среды подтвердилась, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с экстремизмом. - В целях предотвращения возможных негативных последствий указанные лица были установлены и задержаны на месте их сбора - возле рынка «Байтерек», откуда они намеревались направиться в п. Асан для встречи с конфликтующей стороной. При осмотре автомашин, на которых следовали 17 мужчин, были изъяты 5 бейсбольных бит и арматура. Задержанные были доставлены в УВД г. Уральск. Проводятся следственные действия, другие подробности выясняются.