Сотрудниками спецслужбы было установлено, что они проживали по ул. Некрасова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт КНБ РК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение террористов в квартире жилого дома по ул. Некрасова. Подразделениями специального назначения КНБ и МВД произведено его оцепление и блокирование квартиры с террористами, - говорится на сайте КНБ РК. Стало известно, что в ходе переговоров террористы отказались добровольно сдаться и открыли огонь. Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Проведенным силами спецназа штурмом 4 террориста, находившиеся в квартире, уничтожены. Жертв и пострадавших среди мирного населения и сотрудников силовых структур не имеется. - Одновременно на перекрестке улиц Мясоедова и Арынова сообщник террористов обстрелял из гладкоствольного оружия патрульный экипаж полиции и был ликвидирован ответным огнем. Легкие ранения получили двое сотрудников, - сообщается на сайте КНБ РК. Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом продолжает мероприятия по стабилизации обстановки, розыску оставшихся преступников, установлению их связей и возможных сообщников. Напомним, сегодня утром на сайте КНБ РК появилась информация о том, что в городе идет спецоперация по задержке террористов в районе "Москва".