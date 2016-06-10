Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областной штаб по борьбе с терроризмом. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном штабе по борьбе с терроризмом сообщили, что в ночь на 10 июня специальными и правоохранительными органами города Уральск задержан 22-летний гражданин. Он сообщил, что на цокольном этаже железнодорожного вокзала заложена бомба. Принятыми мерами здание железнодорожного вокзала и прилегающей к нему территории осмотрено специалистами ДВД. Взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Молодой человек водворен в изолятор временного содержания ГУВД Уральска, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК - «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», ему грозит до шести лет лишения свободы.