Сегодня, 10 июня, в Уральском городском суде с последним словом выступил бывший руководитель департамента по регулированию естественных монополий по ЗКО Валихан РАЗОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В своем последнем слове Разов заявил, что не признает своей вины, так как не совершал никаких уголовно-наказуемых деяний.
- Считаю, что следствие с самого начала велось с обвинительным уклоном, следствием допущены многочисленные нарушения моих конституционных прав, - начал Валихан Разов.
По словам подсудимого, изначально следсвием были допущены ошибки. К примеру, если обратить внимание на хронологию 21 января (в этот день был задержан Валихан Разов - прим. автора), то получается, что в 10 утра в здании департамента начались следственные действия - осмотр помещений, поиск стелажей и ноутбуков. Все это зафиксировано на видео. В 16.45 этого же дня Разова задержали по подозрению в получении взятки мебелью. В 17.45 в службу по борьбе с коррупцией был вызван АБЗАЛИЛОВ (директор АО "Аксайгазпромэнерго", который якобы дал взятку мебелью - прим. автора), он написал заявление. И только в 20.17 того дня уголовное дело было зарегистрировано в ЕРДР.
Валихан Разов сделал акцент на том, что его задержали до того, как было написано заявление, и Абзалилов пришел в антикоррупционную службу не сам, а его вызвали.
- Мне вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда "Аксайгазпромэнерго", в целях извлечения выгод для себя или других организаций, - сообщил бывший начальник АРЕМ ЗКО. - С обвинением не согласен, я не причинял ущерб предприятию. Подтверждением этому являются показания в суде главного бухгалтера этого АО Королюк. Она заявила в суде, что ущерба для их предприятия нет. Вся мебель и оргтехника стоит на балансе и передана Абзалилову по акту передачи.
Также Разов просил обратить внимание на то, что он никогда не звонил Абзалилову, не обсуждал с ним условия предоставления помощи, никогда нигде не встречался и не обсуждал этот вопрос, также он никогда не проверял их предприятие.
- Прошу обратить внимание на форму и текст заявления Абзалилова. Он просит вернуть имущество, не обвиняет меня ни в чем, не просит привлечь к ответственности, не говорит, что я вымогал, - пояснил Разов в суде.
Разову также вменяется превышение должностных полномочий.
- Мне вменяют, что я совершил злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, то есть для АО "Жайыктеплоэнерго". В обвинительном акте указано, что я в присутствии Киреева и Игалиева дал незаконное указание Хамзину убрать с таблицы ИП "Ткалун" и ТОО "Кублей", но это не соответствует действительности. Игалиев и Киреев показали, что я таких указаний не давал, к тому же данные по "Кублею" и "Ткалуну" были направлены в комитет 2 декабря 2015 года, - заявил Разов.
Также он объяснил, что в обвинительном акте есть утверждение о том, что Валихан Разов якобы увел от административной ответственности АО "ЖТЭ". Однако это также не соответствует действительности. По его словам, нарушений со стороны АО доказано не было. Также департаментом было вынесено уведомление, которое имеет предупредительный характер. Согласно уведомлению, АО "ЖТЭ" до истечения его срока должно было заключить договор с ИП "Ткалун" и ТОО "Кублей". АО заключило договор с ИП, а с "Кублеем" должно было заключить после ремонта турбин.
Валихан Разов был возмущен тем, что его задержали до написания заявления, а также тем, что его арестовали до суда.
- Прошу обратить внимание, как была получена санкция в суде на арест. Хамзин и Кулмурзин рассказали в суде, что заявление их попросили написать сотрудники, сказав, что так положено. Нет сомнения, что также поступили с Абзалиловым. Это же подлог. К тому же во время следствия прокурор не обращал внимания на мои доводы. Как говорят в народе, дело сшили белыми нитками. Я прошу меня оправдать! - заявил Валихан Разов.
Нужно отметить, что на прошлом заседании суда прокурор запросил 7 лет лишения свободы для подсудимого.
Напомним
, 22 января стало известно, что за взятку был задержан руководитель департамента АРЕМ в ЗКО Валихан РАЗОВ. В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции РК сообщили, что было установлено, что должностное лицо получило взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 250 тысяч тенге от генерального директора АО «АксайГазПромЭнерго» Алхата Абзалилова за общее покровительство и невмешательство в предпринимательскую деятельность.
Однако 1 апреля на брифинге в прокуратуре ЗКО прокурор города Айдын РАШИДОВ заявил, что дело переквалифицировали по другим статьям
- 361 - "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 362 - "Превышение власти и должностных полномочий".