В качестве подозреваемого задержан её супруг, сообщает informburo.kz. Фото с сайта yvision.kz Фото с сайта yvision.kz Конфликт между супругами, закончившийся избиением Баян Есентаевой, произошёл днём 10 июня прямо на заправке в Талгарском районе Алматинской области. Бригаду "скорой помощи" вызвали очевидцы. Музыкальный продюсер с ножевыми ранениями и побоями госпитализирована. В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили, что по факту нанесения побоев известной телеведущей задержан её супруг. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 Уголовного кодекса. В качестве подозреваемого лица задержан супруг потерпевшей. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения, – прокомментировали в пресс-службе ДВД Алматинской области. В управлении здравоохранения Алматинской области подтвердили, что известный продюсер, телеведущая Баян Есентаева находится в больнице Талгара. - Баян Есентаева 10 июня в 12.55 госпитализирована в районную больницу Талгара с черепно-мозговой травмой, переломом носа и ножевыми ранениями. Оперировали. В данный момент находится в реанимации, – сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Алматинской области Акниет Балтанова. Как сообщает издание, телефон Баян Есентаевой не отключен. На звонок ответил женский голос, не похожий на телеведущую. На том конце провода опровергли факт нападения. - Я уже 550 раз слышала про это! Два часа слышу. Со мной всё в порядке. Я не в больнице. Я в Германии. Пока ничего не могу вам сказать. Мы пока выясняем этот вопрос, – сказала женщина, которая ответила на звонок на личный номер Баян Есентаевой.