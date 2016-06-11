Такую статистику приводит ДЧС ЗКО. Корреспонденты "МГ" отправились в пожарную часть, чтобы посмотреть, как же проходят будни у пожарных. po (9) Рабочий день пожарного начинается в восемь утра, работают они сутками посменно. До обеда у них проходят занятия, после обеда они занимаются хозяйственными делами и приводят технику в порядок. po (1) В пожарной части также есть помещения для занятий спортом. Сотрудники пожарной части ежедневно тренируются. po (5) По словам начальника СПЧ №1 Мурата БАЕВА, ежедневно им поступает порядка 2-5 вызовов. Однако июнь считается спокойным месяцем. В основном пожары происходят с августа по октябрь. po (13) Сначала на пульт пожарных поступает сигнал, затем дежурный по карте определяет место ЧП, дается сигнал пожарным. po (16) Сотрудники пожарной службы надевают спецодежду и отправляются на место пожара. po (8) К слову, техника пожаротушения всегда находится в полной готовности. po (10) - В основном сейчас нас вызывают на тушение мусора, сухостой горит, - рассказывает Мурат БАЕВ. - Наш район выезда - это вся северо-западная часть города. Сейчас у нас немного вызовов, потому что не наступила жаркая засушливая пора. В такую пору пожарные порой ездят с одного пожара на другой, не заезжая в часть. po (17) Начальник части также посетовал и на то, что они часто встречаются с трудностями. По его словам, даже при выезде из пожарной части, несмотря на то, что включены сирена и маячки, водители не хотят пропускать их на дороге. Ко всему прочему пожарной машине практически невозможно проехать во двор многоэтажек из-за припаркованных машин. Бывают и ложные вызовы. К примеру, некоторые очень бдительные граждане видят черный дым, вызываю пожарных. А по приезду оказывается, что идет строительство дома, и костер нужен для расплавки смолы, то есть горение контролируемое. po (3) Нужно отметить, что помимо тушения пожаров, огнеборцы выезжают на вызовы, если зимой машина попадает в занос или в паводковый период. po (6) К слову, в пожарной части есть вакансии. Однако стать пожарным не так просто. Желающий работать в пожарной части должен сдать все необходимые документы, физические нормативы, а также экзамен на знание законов. По данным ДЧС ЗКО, за 5 месяцев текущего года произошло 159 производственных и бытовых пожаров, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Число пострадавших  составило 8 человек, погибли 5 человек. Гибель детей на пожарах не зарегистрирована. Материальный ущерб составил  5 427,0 тысячи тенге, по сравнению с этим же периодом прошлого года материальный ущерб меньше на 82%. po (2) po (3) po (4) po (11) po (12) po (15) po (18) po (19) po (20) Фото Медета МЕДРЕСОВА