Супруг продюсера Баян Есентаевой помещен под стражу в изолятор временного содержания, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области. Фото с сайта mix.tn.kz Фото с сайта mix.tn.kz Сейчас Бахытбек Есентаев задержан по статье 128 УПК РК в УВД Талгарского района, которая предусматривает задержание на 72 часа. Далее суд будет решать, будет ли мужчина помещен под стражу до суда или нет. Между тем, в отношении Есентаева начато досудебное расследование по статье 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Статья предусматривает наказание ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок. Конфликт, в котором пострадала Баян Есентаева, произошел днем 10 июня на Кульджинской трассе в районе поселка Енбекши, напротив автозаправочной станции. Как ранее сообщили СМИ, мужчина сильно избил Есентаеву, в том числе нанес удар острым предметом в брюшную полость. Очевидцы рассказывают, что видели две машины напротив АЗС на обочине. Возле них ссорились мужчина с женщиной. Сейчас состояние Баян Есентаевой оценивается как стабильное. - Состояние больной тяжелое, стабильное. Находится в отделении реанимации. Вчера осмотрена всеми специалистами, окулистами, нейрохирургами, челюстно-лицевым хирургом. Произведена КТ головного мозга, грудной клетки, рентгенография кисти. Госпитализирована с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, проникающее ножевое ранение брюшной полости. Операции произведены. Больная находится в сознании. Больше операций не планируется. Имеется травма глаза, - сказал замдиректора по лечебной работе Ербол Сарсенбаев.