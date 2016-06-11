Начало лета ознаменовалось событием - в Уральске состоялось торжественное открытие мини-маркета торговой сети FRESH в районе дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Код свежести
Новая торговая сеть FRESH появилась в нашей области сравнительно недавно и является одним из направлений развития малого бизнеса компании «Агатис М». На открытие новой торговой точки пришли жители со всего района. Право открыть новый магазин досталось директору ТОО «Агатис М» Елене ГОЛУБЕВОЙ.
- Это третий по счету магазин торговой сети FRESH и в ближайшее время мы планируем открытие еще нескольких магазинов в других районах города, - говорит Елена ГОЛУБЕВА. - Кредо нашей торговой сети - «Всегда свежие продукты для вашего стола!», и это понятие заложено в самом названии. Ведь в переводе с английского FRESH означает свежий. Это своеобразный «код свежести» для всех продуктов питания, которые реализуются в наших магазинах. Мы работаем с лучшими отечественными производителями и поставщиками, которые поставляют на наши прилавки лучшие продукты питания по очень выгодным ценам.
Колбаса без сои
После торжественной части все желающие, смогли лично убедиться, что продукты, предложенные на выбор, действительно радуют глаз своей свежестью и разнообразием. Огромный выбор колбасных изделий и различных полуфабрикатов, свежая ароматная выпечка и прочая снедь не оставила равнодушным ни одного покупателя. Продукты скупались в считанные минуты. К слову, большая часть колбасных изделий была от местного производителя КХ «МАХОРИН» из села Дарьинское.
- Мы тесно сотрудничаем с местными производителями и помогаем реализовать продукцию через наши магазины по цене производителя, то есть без накрутки, - продолжает пояснять Елена ГОЛУБЕВА. – В наших магазинах предоставлен большой ассортимент колбасных изделий и полуфабрикатов: куры-бройлер, утки, гуси, индейки, свиные ребрышки холодного копчения, котлеты, фрикадельки, биточки, мясные консервы и готовые обеды, манты, пельмени, вареники. Все это нам поставляет крестьянское хозяйство «Махорин», причем по цене производителя. Нам импонирует тот факт, что это хозяйство работает только на натуральном сырье. То есть, покупая колбасу КХ «МАХОРИН», наши покупатели могут быть уверены, она на 100% состоит из мяса, а «не разбавлена» соей или другими подобными «мясозаменителями».
Всегда свежая выпечка
Еще одна изюминка магазинов FRESH – всегда свежая выпечка. В магазинах торговой сети FRESH оборудованы свои мини-пекарни, поэтому каждый день они радуют своих покупателей не только горячим хлебом и багетами, но и пирогами с различной начинкой, ватрушками, булочками, слойками и другой не менее вкусной сдобой. Кстати, такая пекарня оборудована и в новом магазине.
С заботой о покупателях
Торговая сеть FRESH это не только качественные и доступные товары, но и прекрасное обслуживание. Покидая гостеприимный мани-маркет, каждый покупатель получил дисконтную карту в подарок.
- Мы дорожим каждым покупателем и поэтому приготовили для них особенный подарок – дисконтную накопительную карту с 5% скидкой, которая действует во всех магазинах нашей сети FRESH. Приходите к нам за покупками. Ждем всех в гости в наши магазины!
Мы находимся по адресу:
Жангир хана 37/6, пр. Достык Дружбы, 188/1, ул.Сады, 30
На правах рекламы.