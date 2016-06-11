Фото сайта Tengrinews.kz Как рассказали очевидцы, на въезде стоит патрульный пост, который досматривает каждое авто. В связи с этим образовался огромный затор длиной в несколько километров. Многие жители уже 1,5 часа не могу въехать в село. На выезде из города в очереди стоят около 30 автомобилей. Как известно, в Актюбинской области продолжаются спецоперации по поиску трех террористов, которые находятся сейчас в розыске. За совершение ряда особо тяжких преступлений, имевших место 5 и 6 июня 2016 года в Актобе, разыскиваются: Танатаров Арсен Нурланович, Куанышбаев Бакыт Бектаевич, Акпанбетов Алибек Даниярович. Теракт в Актобе произошел 5 июня. Тогда погибли четыре мирных жителя и трое военнослужащих Нацгвардии. По всему Казахстану на 40 дней объявлен "желтый" уровень террористической опасности.