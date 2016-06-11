Сегодня, 11 июня, "Акжайык" на своем поле провел игру с "Таразом". Игра началась с минут молчания. Счет игры 2:1 в пользу уральской команды. Оба гола забил полузащитник "Акжайыка" Фредди КОРОНЕЛЬ в начале первого и второго тайма. Стоит отметить, что во время матча одному из военнослужащих Нацгвардии, которые стояли в оцеплении стало плохо. После осмотре врача его увели со стадиона.