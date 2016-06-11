Футболисты и болельщики почтили память погибших в терактах в Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". futbol (18) Сегодня, 11 июня, "Акжайык" на своем поле провел игру с "Таразом". Игра началась с минут молчания. Счет игры 2:1 в пользу уральской команды. Оба гола забил полузащитник "Акжайыка" Фредди КОРОНЕЛЬ в начале первого и второго тайма. Стоит отметить, что во время матча одному из военнослужащих Нацгвардии, которые стояли в оцеплении стало плохо. После осмотре врача его увели со стадиона. futbol (20) futbol (19) futbol (17) futbol (16) futbol (15) futbol (14) futbol (13) futbol (12) futbol (11) futbol (10) futbol (9) futbol (8) futbol (7) futbol (6) futbol (5) futbol (4) futbol (3) futbol (2) futbol (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА