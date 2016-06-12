Спецслужбы провели эвакуацию жильцов. По словам очевидцев, с мужчиной ведутся переговоры. tanatarov2 Арсен Танатаров. Фото предоставлено пресс- службой КНБ РК Террорист Арсен Танатаров находится в одном из актюбинских общежитий, расположенном в районе Сельмаш, недалеко от следственного изолятора. По словам очевидцев, с мужчиной ведутся переговоры, силовики предлагают ему сдаться, передаёт Timeskz.kz. По некоторым данным, спецслужбы провели эвакуацию жильцов. Для перевозки граждан были использованы два автобуса. Как сообщает gazeta.ru, обстрелу подверглась комната на третьем этаже. Ранее сообщалось, что силовикам удалось задержать двух террористов- Бакыта Куанышбаева и Алибека Акпанбетова. Операция по их задержанию проводилась в районе "Москва". Отметим, 10 июня в ходе спецоперации по ликвидации террористов в Актобе было убито пятеро боевиков. Четверых из них взяли штурмом в одной из квартир города, пятый оказался сообщником разыскиваемых. Его убили при нападении на патрульных полицейских. На минувшем 10 июня заседании Совета Безопасности Президент Казахстана подчеркнул, что народ должен оказывать содействие правоохранительным органам в поимке преступников. События в Актобе произошли 5 июня. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. В результате нападений погибло семь человек, 38 пострадали. Розыск шестерых преступников продолжается. За информацию об их местонахождении назначено вознаграждение. Нурсултан Назарбаев 8 июня заявил, что виновные в этих событиях должны быть наказаны, а при вооружённом сопротивлении – уничтожены. В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершённого в городе Актобе террористического акта распоряжением Нурсултана Назарбаева 9 июня 2016 года объявлен днём траура. Позже Глава государства заявил, что теракт в Актобе организован по инструкциям из-за рубежа.   informburo.kz  