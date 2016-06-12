- В ходе проводимых мероприятий Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом были получены сведения о возможном нахождении оставшихся преступников в районе пересечения улиц Жаманкулова - Пушкина. При проверке данная информация нашла своё подтверждение, - сообщает пресс-служба КНБ РК. Арсен Танатаров был задержан вместе с Бакытом Куанышбаевым и Алибеком Акпанбетовым. При попытке к бегству Акпанбетов получил огнестрельное ранение в ногу. "В соответствии с законодательством в сфере противодействия терроризму и режимом антитеррористической операции проводились фильтрационные мероприятия в жилом доме №15 по ул. Жаманкулова", – добавили в пресс-службе КНБ РК. У террористов изъято 2 единицы оружия, похищенных 5 июня в магазине "Паллада". Ночью 11 июня спецслужбы провели эвакуацию жителей общежития по улице Жаманкулова, 15. Для перевозки граждан были использованы два автобуса. В ходе антитеррористических операций там же были задержаны два разыскиваемых террористов – Бакыт Куанышбаев и Алибек Акпанбетов. Арсена Танатарова силовики продолжали искать в общежитии. Он был последним из списка разыскиваемых преступников. Теракт в Актобе произошёл 5 июня. Вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. В результате нападений погибло семь человек, 38 пострадали. Нурсултан Назарбаев 8 июня заявил, что виновные в этих событиях должны быть наказаны, а при вооружённом сопротивлении – уничтожены. В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершённого в городе Актобе террористического акта распоряжением Нурсултана Назарбаева 9 июня 2016 года был объявлен днём траура. После глава государства заявил, что теракт в Актобе организован по инструкциям из-за рубежа. Совершённые атаки в Актобе Нурсултан Назарбаев назвал бессмысленными и жестокими. Ранее он отмечал, что это была вылазка последователей салафизма. После теракта в Казахстане решили ужесточить законодательство в сфере противодействия терроризму и экстремизму. По мнению Нурсултана Назарбаева, теракты в Актобе – это преступление против народа.