klrzi0XxfZM - Уважаемые казахстанцы, я Уайсов Данияр Рамазанулы, житель города Актобе. 12 июня 2016 года в СМИ, на интернет-сайтах и в сводках правоохранительных органов прошла информация, что я в числе убитых бандитов-террористов по делу о терроризме в городе Актобе. Но вы видите сами, что я снимаю видео, и я жив и невредим. По этой причине я требую от СМИ, интернет-изданий и правоохранительных органов извинения за распространение неверной информации и подтверждения, что я жив, - сообщил молодой человек на странице aktobe_zello в Instagram. Ранее о своём глубоком шоке рассказал 43-летний рабочий, сантехник Жанажолской средней школы Самат Кожаниязов, который также нашёл себя в списках террористов, напавших на оружейные магазины в Актобе 5 июня. За жителя Актюбинской области, оказавшегося в чёрном списке, тогда заступился весь посёлок. Его односельчане подтвердили, что Самат Кожаниязов 5 июня проводил поминки по своему умершему отцу - тот скончался ровно год назад. В этом же списке находился и его брат Санат Кожаниязов. Позже сотрудники полиции принесли братьям свои извинения, отметило "Радио Азаттык".