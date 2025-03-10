По 10 млн тенге выплатили врачам прибывшим работать в села Атырауской области

Чтобы решить проблему нехватки специалистов, 159 врачей, приехавших работать в Атыраускую область, получили подъемные выплаты из местного бюджета. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК. Девять специалистов по остродефицитным профилям, прибывших в сельские населенные пункты, получили по 10 миллионов тенге. По 8,5 миллиона тенге получили 32 врача, трудоустроенных в медицинские организации районных центров, а 118 врачей, выбравших для работы город Атырау, получили по 5 миллионов тенге.

— Среди получателей подъемного пособия — хирурги, педиатры, врачи общей практики, офтальмологи, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, радиологи, кардиологи, психиатры и неонатологи. Кроме денежного стимулирования приняты дополнительные меры для создания комфортных условий работы и жизни медиков. Если молодые специалисты трудоустраиваются в сельские населенные пункты, им предоставляются служебное жилье, возможность приобретения жилья под низкий процент, а также дополнительные надбавки к заработной плате. На сегодняшний день в Атырауской области не хватает 107 врачей, — сообщили в министерстве.

Специалистам в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, предусмотрены меры социальной поддержки. Им выплачивается подъемное пособие в размере 100 МРП. Также оказывается социальная поддержка в виде бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья.