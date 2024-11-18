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Социум Экономика

По 502 тенге продают доллар в обменниках Уральска

При этом официальный курс американской валюты, установленный Нацбанком РК составил 495,95 тенге.
Дана Рахметова
По 502 тенге продают доллар в обменниках Уральска

Курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на 18 ноября (к слову, таким курс был и в прошедшие выходные), составил 495,95 тенге. Евро - 524,37 тенге, российский рубль - 4,98 тенге. 

Между тем, в обменных пунктах Уральска стоимость американской валюты перевалила за 500 тенге.

Курс валют в обменных пунктах Уральска на 18 ноября: 

  • Доллар США: покупка - 497 тенге, продажа - 502 тенге;
  • Евро: покупка - 520 тенге, продажа - 529 тенге;
  • Российский рубль: покупка - 5 тенге, продажа - 5,10 тенге. 

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