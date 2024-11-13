Как победа Трампа повлияла на тенге: Нацбанк сделал заявление

12 ноября Национальный банк Казахстана заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге. Это решение было принято на фоне повышенной волатильности на мировых финансовых рынках, вызванной результатами президентских выборов в США.

12 ноября Национальный банк Казахстана заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге. Это решение было принято на фоне повышенной волатильности на мировых финансовых рынках, вызванной результатами президентских выборов в США.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова сообщила, что в настоящее время наблюдается усиленная волатильность на глобальных финансовых рынках, связанная с победой Дональда Трампа на выборах.

— Победа Трампа привела к укреплению доллара и ослаблению валют развивающихся стран, включая тенге. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, после минимальных значений в конце сентября (100,8 пункта) вырос до 105,5 пункта, увеличившись почти на 5%.

По словам Молдабековой, также фиксируется умеренное снижение нефтяных котировок с уровня 74-75 долларов за баррель до 71,83 долларов. Это связано с ожиданиями, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентства Трампа приведут к избытку предложения на рынке.

— Волатильность на внешних рынках влияет на поведение участников валютного рынка. Наблюдается заметное сокращение предложения иностранной валюты и одновременное увеличение спроса, что способствует ослаблению курса тенге. С начала ноября 2024 года курс национальной валюты на биржевых торгах ослаб на 1,4%, достигнув 495 тенге за доллар. К сожалению, также наблюдается рост спекулятивных операций, что усиливает колебания обменного курса.

Молдабекова подчеркнула, что в условиях недостаточной ликвидности это может приводить к дестабилизирующим колебаниям курса.

— Национальный банк не реагирует на изменения курса национальной валюты, если они обоснованы фундаментальными факторами. Однако колебания, наблюдающиеся в последние дни, вызваны не только фундаментальными причинами, и Нацбанк считает их чрезмерными.

Она также отметила, что Нацбанк внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке.

— В случае сохранения текущих тенденций, особенно спекулятивных настроений, для восстановления справедливого курсообразования и нормального функционирования валютного рынка, а также для предотвращения резких скачков курса тенге, Национальный банк готов оперативно провести валютные интервенции.

Ранее Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал результаты очередного опроса среди профессиональных участников финансового рынка. Один из ключевых вопросов, поднятых в исследовании, касался курса национальной валюты. На фоне снижения реальной ставки и ожидания падения цен на нефть, а также продолжающегося роста импорта и крупных выплат по внешнему долгу, эксперты прогнозируют возможное ослабление казахстанского тенге.