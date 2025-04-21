По 605 тенге продают евро в обменниках Уральска

А покупают евро за 595 тенге.

По данным Казахстанской фондовой биржи, курс доллара на 21 апреля составил 521,53 тенге — это на 0,6 тенге меньше, чем в пятницу.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 521-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;

евро: покупка – 597-599 тенге, продажа – 603-605 тенге;

рубль: покупка – 6,35-6,37 тенге, продажа – 6,4-6,45 тенге.

По состоянию на вечер 21 апреля в обменниках Уральска:

доллар продают за 527 тенге, покупают за 522 тенге.

продажа евро составляет 605 тенге, покупка — 595 тенге.

продажа российского рубля в Уральске составляет 6,36 тенге, покупка — 5,27 тенге.

Напомним, что 16 апреля курс доллара в обменниках Казахстана подскочил почти на пять тенге.