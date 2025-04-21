Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

По 605 тенге продают евро в обменниках Уральска

А покупают евро за 595 тенге.
Жулдызхан Хасангалиева
По 605 тенге продают евро в обменниках Уральска

По данным Казахстанской фондовой биржи, курс доллара на 21 апреля составил 521,53 тенге — это на 0,6 тенге меньше, чем в пятницу. 

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

Главный баннер
  • доллар: покупка – 521-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;
  • евро: покупка – 597-599 тенге, продажа – 603-605 тенге;
  • рубль: покупка – 6,35-6,37 тенге, продажа – 6,4-6,45 тенге.

По состоянию на вечер 21 апреля в обменниках Уральска:

  • доллар продают за 527 тенге, покупают за 522 тенге. 
  • продажа евро составляет 605 тенге, покупка — 595 тенге.  
  • продажа российского рубля в Уральске составляет 6,36 тенге, покупка — 5,27 тенге. 

Напомним, что 16 апреля курс доллара в обменниках Казахстана подскочил почти на пять тенге. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article