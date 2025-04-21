По 605 тенге продают евро в обменниках Уральска

По данным Казахстанской фондовой биржи, курс доллара на 21 апреля составил 521,53 тенге — это на 0,6 тенге меньше, чем в пятницу.
В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:
- доллар: покупка – 521-522 тенге, продажа – 523-524 тенге;
- евро: покупка – 597-599 тенге, продажа – 603-605 тенге;
- рубль: покупка – 6,35-6,37 тенге, продажа – 6,4-6,45 тенге.
По состоянию на вечер 21 апреля в обменниках Уральска:
- доллар продают за 527 тенге, покупают за 522 тенге.
- продажа евро составляет 605 тенге, покупка — 595 тенге.
- продажа российского рубля в Уральске составляет 6,36 тенге, покупка — 5,27 тенге.
Напомним, что 16 апреля курс доллара в обменниках Казахстана подскочил почти на пять тенге.