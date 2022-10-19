- Осуществляется досудебное расследование в отношении директора филиала АО «Национальная компания "Қазақстан Темір жолы» - «Атырауское отделение магистральной сети» Сапарова, который с использованием своего служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 1 500 000 тенге, тем самым совершил мошенничество, - рассказал Жахин.

- В связи с этим мы организовали встречу с предпринимателями области непосредственно взаимодействующих с КТЖ с целью установления возможных потерпевших, а также сбора предложений и рекомендаций, обсуждения проблемных вопросов, в том числе административные барьеры и коррупционные проявления, с которыми они сталкивались, – сказал Нурлан Жахин. - Мы имеем целый букет проблем в деятельности КТЖ. Установлены многочисленные коррупционные риски. Так, установлено, что важные стадии, как рассмотрение заявки диспетчерами и руководством филиала "КазТемирТранса", и направление заявки в филиал КТЖ "Грузовые перевозки" не автоматизированы в АСУ ДКР. Товарная касса КТЖ, после получения заявки предпринимателя, уведомляет диспетчера "КазТемирТранса" о наличии заявки не через АСУ ДКР, а по электронной почте. Дальше идет согласование и решение вопроса - кому выдать вагоны быстро, а кому нет. Есть факты, когда предприниматели подавали заявку одновременно, а вагоны получали в разное время, кто-то в течение дня, кто-то по истечению нескольких дней.

Иллюстративное фото из архива "МГ" О задержании директора стало известно в ходе встречи первого замруководителя Антикоррупционной службы Атырауской области Нурлана Жахина с предпринимателями на площадке филиала “НПП Атамекен”.Как сообщил замруководителя, 22 сентября в отношении Сапарова, следственным судом г.Атырау была избрана мера пресечения «содержание под стражей».В завершение встречи представители Антикоррупционной службы поблагодарили предпринимателей за активность. Также они попросили людей, пострадавших от действий Сапарова обратиться в департамент по противодействию коррупции по Атырауской области по телефонам: 8 (7122) 71-75-07, +7 (702) 609-68-49. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.