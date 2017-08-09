Государственная программа «Агробизнес-2020» начала реализовываться в 2013 году, однако уже в марте нынешнего года данная программа утратила свою силу. Так, только в 2015 году для наращивания объемов производства продукции переработки при финансовой поддержке АО «НУХ «КазАгро» реализованы 10 инвестиционных проектов на сумму 3,2 млрд тенге. Среди них наиболее крупный проект - ТОО «Батыс Марка Ламб» (Акжайыкский район) со стоимостью 2,6 млрд тенге, мясоперерабатывающий комплекс по производству блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке, мощностью 1400 голов ягнят в сутки введено в эксплуатацию и функционирует в тестовом режиме. В Сырымском районе КХ «Жибек жолы» завершены строительные работы и введено в эксплуатацию инвестиционный проект по созданию убойного пункта со стоимостью 44,5 млн тенге, месячная проектная мощность 1750 голов (375 голов КРС, 125 голов – лошадей, 1250 голов – МРС). Следующий крупный проект этого предприятия создание хозяйство-репродуктора также реализована в производство, путем приобретения 310 голов КРС на сумму 200 млн тенге. КХ «Амир» этого района реализован проект по созданию хозяйства-репродуктора путем приобретения 450 голов КРС на 164,3 млн. тенге. Напомним, в рамках государственной программы «Агробизнес-2020» за 2013-2016 годы государством на развитие агропромышленного комплекса области направлено бюджетных средств в сумме 23,58 млрд тенге, с начала реализации программы сельхозтоваропроизводителями привлечено кредитных ресурсов по линии АО «НУХ «КазАгро» 22,2 млрд тенге, из них на сумму 4,38 млрд тенге в лизинг приобретено 1223 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.