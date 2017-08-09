Саудовская Аравия объявила о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает агентство SPA."В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на королевский двор. О причинах смерти принца официально пока ничего неизвестно. Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.