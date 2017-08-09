Подозреваемого полицейские задержали 7 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, мужчине уже предъявлено обвинение и он находится в следственном изоляторе УВД г. Уральск. Другая информация не разглашается в интересах следствия. Напомним, убийство 21-летнего парня произошло 14 июля на въезде в первый дачный поселок.