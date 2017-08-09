Иллюстративное фото с сайта www.9months.ru По словам управляющего директора – члена правления «СК-Фармация» Асемгуль ЕРЖАНОВОЙ, тендерные процедуры на закуп вакцины против вирусного гепатита «В» (ВГВ, рекомбинантная) объявлялись неоднократно, однако поставщики не подавали заявки для участия в тендере из-за низкой цены. -Учитывая важность закупа вакцины, приказом министра здравоохранения от 11 мая 2017г., предельная цена на вакцину увеличена с 148,22 тенге до 420,0 тенге за дозу, - пояснила Асемгуль ЕРЖАНОВА. После пересмотра цены 30 мая единый дистрибьютор вновь объявил тендер с использованием двухэтапных процедур, в котором по результатам вскрытия конвертов была представлена заявка потенциального поставщика ТОО «Фармактив» с торговым наименованием Эувакс В, рекомбинантная вакцина для профилактики гепатита В, производитель LG Life Sciences Ltd., Республика Корея. По словам управляющего директора «СК-Фармация», на текущий момент единый дистрибьютор завершает закупочные процедуры по этой вакцине. -Поставки вакцины на склады единого дистрибьютора начнутся в сентябре, после чего препарат сразу же будет отгружен в медорганизации, у которых есть потребность, - добавила Асемгуль ЕРЖАНОВА. Вопрос о возникших проблемах с закупом вакцины против вирусного гепатита В ранее уже рассматривался в министерстве здравоохранения. Для решения вопроса, пока закуп вакцины не будет завершен, управлениям здравоохранения была предложена возможность перераспределения вакцин из регионов, в которых имелся запас препарата в те области, где уже возникла потребность в нем. Перераспределение вакцин было осуществлено в четыре региона. Отметим, что ежегодно единый дистрибьютор закупает порядка 20 вакцин. Их список с указанием предельной цены направляется единому дистрибьютору для осуществления закупа уполномоченным органом в области здравоохранения.