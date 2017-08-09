Иллюстративное фото из архива "МГ" Традиционно она будет проходить на улице Ихсанова. - В этом году аграрии столкнулись с неурожаем. Из-за прохладной и дождливой погоды снизился его объем. Одной из мер по сдерживанию цен станет проведение сельхозярмарок. Они будут проходить каждую субботу на улице Ихсанова,- сообщил руководитель отдела сельского хозяйства г. Уральска Махамбет Батыргалиев. Между тем цены на овощную продукцию в Уральске по-прежнему высоки. Арбузы продают по 70-75 тенге за килограмм. - Мы привезли арбузы из Алмалы. В этом году с одного гектара собрали 20 тонн. В прошлом году урожайность составляла без малого 50 тонн с га. Поэтому и цены высокие, - говорит продавец Алмат. Дороговизна овощей и фруктов привела к тому, что многие хозяйки сократили объемы заготовок на зиму или совсем отказались от них.