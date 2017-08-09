На детском празднике малышей развлекали аниматоры – веселый клоун и персонажи популярных мультфильмов. Ребята пели, танцевали и играли. И, конечно же, их ожидало праздничное угощение, которое любит каждый ребенок: пиццы с различными начинками и напитки. - В преддверии нового учебного года совместно с пиццерией «Додо пицца» мы решили организовать небольшой праздник для особенных детей, а также приготовили подарки к первому сентября – Дню знаний. Хочу поблагодарить всех родителей за то, что они приехали, за их бессонные ночи, за их родительский труд, - сказал директор компании «Такси CITY» Дамир МАЖЕНОВ. – Хочу призвать всех казахстанцев не оставаться равнодушными к таким малышам, помогать им и чаще дарить им радостные моменты.Следует отметить, что компания на постоянной основе участвует в различных социальных проектах. К примеру, все ветераны Великой Отечественной войны пользуются услугами Такси CITY совершенно бесплатно. Также сотрудники компании часто посещают детские дома с подарками в новогодние и другие праздники. - В нашем обществе 25 детей с диагнозами детский церебральный паралич легкой и средней степени и аутизма. Проводя вот такие благотворительные праздники для особенных детей и их родителей, мы способствуем социализации и адаптации ребят в современном обществе. Таким малышам не хватает внимания, и каждый особенный ребенок отличается по-своему, но это не должно его ограничивать от тех прелестей жизни, от которых получают наслаждение все дети, - поделилась руководитель общества особенных детей «Мейірім» Элеонора БЕККАЗИЕВА. – Сотрудники Такси CITY часто нам оказывают свою поддержку. В частности, одной многодетной маме нашего общества, проживающей с семьей в п. Плодоовощной, предоставляется помощь со стороны компании в транспортировке детей совершенно бесплатно в любое нужное время. Мы благодарны компании «Такси CITY» за их теплое и радушное отношение к нашим детям, за их помощь родителям. По окончании праздника ребятам вручили подарки: школьные принадлежности и развивающие игрушки. Новости Компаний.