Иллюстративное фото с сайта blog.smcs.com.ua Об этом ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщили представители Атырауского областного филиала Национального банка. - За январь-июнь 2017 года по безналичным платежам с использованием платежных карточек совершено почти 1 миллион 800 тысяч транзакций на сумму 32,7 млрд тенге. Число платежей по безналичному расчету по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 60% или на 670 тысяч транзакций, - сообщили представители Национального банка. По данным на 1 июля 2017 года, количество платежных карточек в обращении по области составляет 653 тысячи единиц, количество держателей карточек – 588 тысяч человек. В Атырауской области функционируют 50 банковских киосков, 543 банкомата, 4 тысячи POS-терминалов.