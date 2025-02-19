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Социум

Почему казахстанские авиакомпании нанимают иностранных пилотов

Ластаев добавил, что ежегодно отрасли требуется 500–600 новых специалистов.
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Почему казахстанские авиакомпании нанимают иностранных пилотов

По данным агентства Kazinform, в гражданской авиации Казахстана занято 23 тысячи человек. Подготовку специалистов осуществляют Академия гражданской авиации, 21 учебный центр, а также частные авиапредприятия.

Ластаев добавил, что ежегодно отрасли требуется 500–600 новых специалистов.

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— Из-за отсутствия у Академии международного сертификата EASA PART-FCL авиакомпании вынуждены нанимать иностранных пилотов, — отметил вице-министр.

Для решения проблемы Академия до конца года планирует получить сертификат EASA — Европейского агентства по безопасности полетов. Это должно повысить качество подготовки кадров и снизить зависимость от зарубежных специалистов.

Ранее сообщалось, что Air Astana выплатит ущерб за несостоявшийся отдых отцу и дочери.

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