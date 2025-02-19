Air Astana выплатит ущерб за несостоявшийся отдых отцу и дочери

Районный суд Алматы огласил решение и обязал Air Astana возместить имущественный ущерб за несостоявшийся отдых, а также причиненный моральный вред и судебные расходы отцу и дочери из Актобе. Об этом сообщил адвокат Данильхан Шагатаев на своей Instagram-странице.



Прошлым летом отец и дочь планировали совместный отдых в Турции и купили путёвку у турагента. Туристы должны были вылететь за 2 дня до тура из Актобе в Алматы, но их рейс не состоялся из-за поломки самолета.

— Air Astana уведомила, что рейс будет совершен другим воздушным судном и просила ожидать пассажиров. Рейс откладывали неоднократно, а потом и вовсе отменили. После отмены рейса от Air Astana пришло еще одно уведомление о том, что рейс всё-таки состоится, но будет его выполнять FlyArystan. Но оказалось данное уведомление было недостоверным. FlyArystan не впустил пассажиров из другого рейса на свое воздушное судно. Из-за чего пассажиры не смогли вылететь в Алматы, потратив на ожидание решения два дня, — написал Данильхан Шагатаев.

По информации адвоката, до суда Air Astana возместила стоимость всех билетов, в том числе билетов по туристической путёвке. Также по решению суда Air Astana должна возместить отцу и дочери около 1 млн тенге.

Напомним, ещё один инцидент произошел 20 июля 2024 года в столичном аэропорту. Тогда 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану. Оказалось, что девочке просто не хватило места.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию в 4 миллиона тенге. Однако Жазира Мусина заявила, что отказывается от денег и намерена судиться. Спустя три месяца суд поставил точку в этой истории. После судебных тяжб семья добилась компенсации в пять миллионов тенге. Однако авиаперевозчик подал апелляцию на это решение, но коллегия оставила решение суда первой инстанции.