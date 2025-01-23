Девочку из Уральска не пустили на рейс: авиакомпания выплатила компенсацию

Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Оказалось, что девочке просто не хватило места.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере. В компании заявили о готовности выплатить моральную компенсацию в 4 миллиона тенге. Однако Жазира Мусина заявила, что отказывается от денег и намерена судиться. Спустя три месяца суд поставил точку в этой истории. После судебных тяжб семья добилась компенсации в пять миллионов тенге. Однако авиаперевозчик подал апелляцию на это решение, но коллегия оставила решение суда первой инстанции.

Адвокат семьи Данильбек Шагатаев сообщил, что мама Зере все-таки получила 5 миллионов тенге по решению суда в полном объеме, включая судебные расходы. Air Astana полностью исполнила решение суда, не доводя до принудительного исполнения.

– К этому мы шли с прошлого года. Немало нервов и сил было потрачено, но главное есть положительный результат. Многие задавались вопросом мол надо было взять 4 миллиона и не судиться. Действительно у нас была такая возможность. Мама Зере приняла другое решение и при чем не зря. Данное резонансное дело стало одним из поводов внесения поправок в действующее законодательство перевозок пассажиров, в том числе и в правила внутри авиакомпании FlyArystan. Для граждан, в первую очередь, есть прецедент, то есть решение, на которое они могут в будущем ориентироваться в случае возникновения повторных ситуаций с нарушением прав несовершеннолетних детей. И это определенно здорово. На глазах меняем судебную практику в лучшую сторону, - написал адвокат в Instagram.

Стоит отметить, что с этим делом Air Astana понесла убытки на общую сумму 8,6 миллиона тенге, куда входит административный штраф и компенсация морального вреда.