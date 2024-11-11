Почти на 10 млн тенге оштрафовали подрядчика за срыв срока ремонта школы в ЗКО

Прокуроры Акжайыкского района установили нарушение срока ремонта школы. Подрядная организация не исполняла свои обязательства и районный отдел образования вынужден был обратиться в суд.

Прокуроры Акжайыкского района установили нарушение срока ремонта школы. Подрядная организация не исполняла свои обязательства и районный отдел образования вынужден был обратиться в суд.

– Суд иск удовлетворил, с подрядчика в пользу государства взыскано свыше 8 миллионов тенге и неустойки в сумме 1,7 миллиона тенге, - сообщили в надзорном органе.

Эти и другие нарушения устранили по результатам проверки в организациях образования. Так, по акту надзора прокуратуры более 2 тысяч специалистов прошли обязательный медосмотр.

Кроме этого прокуроры решили ряд проблем, связанных с вопросами безопасности: отремонтированы камеры видеонаблюдения и игровые площадки в детских садах, приобретено оборудование для отопления здания, отремонтированы пандусы 4 детских садов и решается вопрос выделения средств для ремонта пандусов в 5 школах.

Вопрос об ответственности виновных должностных лиц находится на рассмотрении.