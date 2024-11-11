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Социум

Почти на 10 млн тенге оштрафовали подрядчика за срыв срока ремонта школы в ЗКО

Прокуроры Акжайыкского района установили нарушение срока ремонта школы. Подрядная организация не исполняла свои обязательства и районный отдел образования вынужден был обратиться в суд.
Арайлым Усербаева
Почти на 10 млн тенге оштрафовали подрядчика за срыв срока ремонта школы в ЗКО

Прокуроры Акжайыкского района установили нарушение срока ремонта школы. Подрядная организация не исполняла свои обязательства и районный отдел образования вынужден был обратиться в суд. 

– Суд иск удовлетворил, с подрядчика в пользу государства взыскано свыше 8 миллионов тенге и неустойки в сумме 1,7 миллиона тенге, - сообщили в надзорном органе. 

Эти и другие нарушения устранили по результатам проверки в организациях образования. Так, по акту надзора прокуратуры более 2 тысяч специалистов прошли обязательный медосмотр.

Кроме этого прокуроры решили ряд проблем, связанных с вопросами безопасности: отремонтированы камеры видеонаблюдения и игровые площадки в детских садах, приобретено оборудование для отопления здания, отремонтированы пандусы 4 детских садов и решается вопрос выделения средств для ремонта пандусов в 5 школах.

Вопрос об ответственности виновных должностных лиц находится на рассмотрении.

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