Подавший сигнал бедствия над Каспием Boeing приземлился в Астрахани

Рейс DP992 авиакомпании «Победа», выполнявший перелет по маршруту Дубай - Москва, экстренно сел в Астрахани после подачи сигнала тревоги над Каспийским морем

Рейс DP992 авиакомпании «Победа», выполнявший перелет по маршруту Дубай - Москва, экстренно сел в Астрахани после подачи сигнала тревоги над Каспийским морем, сообщают РИА Новости.

По данным авиационных служб и сервиса Flightradar, после подачи сигнала о бедствии самолет начал снижение, но затем продолжил следовать по первоначальному маршруту. Экстренная посадка была произведена в целях безопасности. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Представители авиационных служб уточнили, что причиной тревоги стало несанкционированное срабатывание датчика возгорания в багажном отсеке. Всех пассажиров разместили в здании аэровокзального комплекса.

Позднее стало известно, что самолет совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в Москву. На борту находились 188 человек, включая шестерых членов экипажа.

Напомним, 25 декабря прошлого года самолет Azerbaijan airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в Актау. При крушении лайнер разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Катастрофа унесла 38 жизней.