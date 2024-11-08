Жительницу Уральска наказали за буллинг сына: он два года издевался над другим ребенком

Мать пострадавшего рассказала, что её сына травили уже около двух лет. Он был сильно напуган и долго скрывал имя обидчика.

В Специализированном административном суде Уральска рассмотрели дело против матери 13-летнего мальчика, который запугивал, вымогал и отбирал деньги у 10-летнего школьника. В суде женщина подтвердила, что её сын ударил мальчика, сообщив, что буллинга с его стороны не было.

Мать пострадавшего мальчика в суде заявила, что её сын страдает от буллинга уже около 2 лет. Он был настолько напуган, что долго не мог назвать имя обидчика. Она также добавила, что мальчик переживал сильный стресс и даже потерял интерес к учебе. Женщина категорически отвергла возможность примирения между сторонами, поскольку ущерб, причиненный психоэмоциональному состоянию её сына, был значительным.

Суд подтвердил факт буллинга на основании протоколов, заявления потерпевшей, показаний свидетелей и других доказательств. В соответствии с законом, за травлю несовершеннолетнего предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП. Суд вынес матери подростка предупреждение.

В Костанайской области произошло похожее дело: школьник издевался над одноклассницей с больным сердцем, оскорблял её, угрожал и насмехался. Так как ранее родители уже получали предупреждение о поведении ребёнка, суд назначил штраф в размере 25 800 тенге. Решение пока не вступило в силу.