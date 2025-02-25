Пограничник погиб в аварии на трассе в ЗКО

24 февраля на трассе Казталовка — Онеге — Жанибек вблизи посёлка Онеге Жанибекского района произошло ДТП. Водитель Ford Focus обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cobalt. В результате столкновения погибли три человека и пострадали 4 пассажира Ford Focus.

Как выяснилось, одним из погибших был сотрудник пограничной службы области.

Как сообщили в Погранслужбе ДКНБ РК, в настоящее время органы полиции ведут досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Официальной информации на данный момент не предоставляют. Со своей стороны пограничная служба начала служебное разбирательство.

Куда направлялся пограничник и какая помощь оказывается семье в ведомстве раскрывать не стали.