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Социум

Полицейские ЗКО раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества

Чаще всего жителей области обманывают на сайтах объявлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 и 6 ноября на территории области проводилось оперативно–профилактическое мероприятие «Anti-fraud», которое направлено на борьбу с правонарушениями, которые совершаются с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничеством. – За два дня ОПМ полицейские раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества, среди которых один факт незаконного сбыта или использование специальных технически
Арайлым Усербаева
Полицейские ЗКО раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества
Чаще всего жителей области обманывают на сайтах объявлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 и 6 ноября на территории области проводилось оперативно–профилактическое мероприятие «Anti-fraud», которое направлено на борьбу с правонарушениями, которые совершаются с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничеством. – За два дня ОПМ полицейские раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества, среди которых один факт незаконного сбыта или использование специальных технических средств негласного получения информации, два факта незаконного распространение порнографических материалов или предметов и один факт кражи путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций. Случаев обмана в интернете предостаточно. Печально, но далеко не всем и не сразу удается своевременно разглядеть мошенничество, - сообщили полицейские. Стоит отметить, что объявления или услуги зачастую бывают настолько привлекательными и выгодными, что люди фокусируются только на преимуществах и не замечают откровенной лжи. – Не спешите совершать сделки на привлекательных или сомнительных условиях. Полицейские департамента полиции ЗКО предупреждают, что излишне доверяя информации в интернете, вы рискуете потерять все свои сбережения. Будьте бдительны и осторожны в своих действиях, - добавили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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