Полицейские ЗКО раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества

Чаще всего жителей области обманывают на сайтах объявлений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 и 6 ноября на территории области проводилось оперативно–профилактическое мероприятие «Anti-fraud», которое направлено на борьбу с правонарушениями, которые совершаются с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничеством. – За два дня ОПМ полицейские раскрыли 16 фактов интернет-мошенничества, среди которых один факт незаконного сбыта или использование специальных технически