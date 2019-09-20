Преступник месяц прятался на крыше недостроенного дома у своих родственников, передает  корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, ЧП произошло 19 августа в селе Курашасай. Тогда 30-летний мужчина днем нанес ножевые ранения сразу двум женщинам и скрылся в неизвестном направлении. – По данному факту полицейскими были приняты все меры к розыску преступника. Оперативники отрабатывали все возможные места пребывания беглеца, однако больше месяца ему удавалось скрываться. Как выяснилось позже, он прятался на крыше недостроенного дома у своих родственников. В минувшую неделю беглец был задержан, в момент задержания он находился в степи, в овраге, недалеко от города. Идет следствие, - сообщили полицейские. Кроме этого, информация о том, что подозреваемый сбежал с психиатрического диспансера, не соответствует действительности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.