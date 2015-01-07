Среди десяти ключевых изменений в правилах дорожного движения больше всего вызывает возмущение у казахстанцев требование наличия в автомобиле детских автокресел. Ставший необходимым автомобильный аксессуар мгновенно подорожал и превратился в дефицитный товар.
Иллюстративное фото с сайта sva-mama.ru
Начальник управления комитета административной полиции МВД РК Канат Садуакасов пояснил, что требование о необходимости детского автокресла вытекает из положений Конвенции о дорожном движении, предполагающих, что все пассажиры и водитель автомобиля должны пристегиваться ремнями безопасности, сообщает Радио "Азаттык
". Чиновник подчеркнул, что перевозка детей на руках является абсолютно недопустимой, поэтому даже новорожденных младенцев из роддома нужно вести домой в специальной автолюльке.
Садуакасов отметил, что новые ПДД предусматривают наказание за отсутствие детских автокресел в салонах такси.
"Здесь главное — не создание условий для коммерческих перевозок, а основная цель — создание безопасной перевозки детей вне зависимости от того, будет это таксист или это транспортное средство используется в личных целях. Те транспортные средства, которые оборудованы ремнями безопасности, они должны использовать их", - сказал Канат Садуакасов.
По его мнению, так как данная поправка была принята еще 20 октября 2014 года казахстанцы могли подготовиться к ее исполнению заранее. Заботясь о согражданах, Садуакасов даже рассказал о магазине, занимающемся продажей автокресел.
Однако поход в указанный чиновником и ряд других магазинов, занимающихся продажей автокресел, разочаровал. Во всех пяти торговых точках в продаже отсутствовали бустеры – удерживающие приспособления для детей 8-12 лет.
"Бустеров нет в наличии, ожидаем поступление через две недели. Стоимость — от восьми тысяч тенге (около 44 долларов). То есть до вступления поправок в силу эти бустеры можно было купить по четыре тысячи тенге. Но спрос на них удвоил их цену", — рассказала менеджер магазина "Автокресла".
Одно удерживающее устройство, стоимостью 9 тысяч тенге, обнаружилось в "Детском мире", расположенном на улице Валиханова (Астана). Однако менеджер торгового зала сообщила корреспонденту, что его могут продать очень быстро, так как отбоя от покупателей нет.
Также корреспонденты пообщались с диспетчерами нескольких компаний, оказывающих услуги такси. Все они ответили, что их автомобили не оборудованы детскими креслами и будут ли они закупаться – неизвестно. В колл-центре компании "Самал" сообщили, что отныне они не принимают заказы, в которых среди пассажиров окажутся дети до 12 лет – таковы указания от руководства.
В разговоре с диспетчером "Алма taxi" выяснилось, что в перечне их возможностей есть услуга "автоняня": за ребенком закрепляется один водитель, который встречает его у подъезда дома, принимает у родителей и отвозит в садик. Родители с ребенком не ездят, цена услуги – 800 тенге.
"Автокресло в машине есть, для пятилетнего подойдет, а для восьмилетнего и старше уже вряд ли", - рассказали в компании.
Казахстан входит в рейтинг стран с повышенной смертностью на дорогах. В 2014 году среди 192 стран в списке безопасности на дорогах Казахстан занял 128-ую строчку. Согласно данным статистики, из 100 тысяч казахстанцев 22 погибают в ДТП. Основными причинами высокой смертности на дорогах называют низкую дисциплину водителей, переходящую из хамства в откровенно агрессивное поведение за рулём.
Напомним, об обязательности наличия автокресла на пассажирском сидении и оборудовании специального детского удерживающего устройства или приспособления, позволяющего пристегнуть ребенка ремнями безопасности, на заднем сидении авто Канат Садуакасов заявил 5 января.