Китайские снеки сняли с продажи после отравления детей в Актюбинской области

В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что после массового отравления школьников в Актюбинской области проверили магазины, где продавались подозрительные снеки. Специалисты обследовали более 1,5 тысячи торговых точек и взяли 14 образцов импортных снеков на лабораторные исследования.

Выяснилось, что в составе продукции есть усилители вкуса (глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия), которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Эти добавки могут вызывать переедание, аллергию, проблемы с пищеварением и изжогу. Также на упаковке не было важной информации: состава, даты изготовления, срока годности, условий хранения и данных о производителе. Продукция не имела декларации о безопасности.

В результате снеки сняли с продажи, а владельцам магазинов отправили уведомления о соблюдении требований к продукции. Сейчас введён запрет на ввоз и продажу этих товаров.

Напомним, что один из школьников купил в местном магазине снэк из соевого мяса «Лобстер», которым угостил одноклассников. Позже дети стали жаловаться на головокружение, тошноту, слабость, у некоторых появились слезоточивость и высыпания на теле. Детей госпитализировали в больницу в тот же день - 18 февраля с диагнозом «пищевое отравление». Причём отравились не только дети, которые ели палочки, но и одноклассники, находившиеся рядом — они почувствовали недомогание из-за резкого запаха китайской продукции.