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Социум

Пострадавший от паводка инвалид из Уральска добился компенсации через суд

Житель города Уральск, являющийся инвалидом второй группы, оказался в числе тех, кто пострадал от весеннего паводка. Он обратился в акимат города с просьбой выплатить компенсацию.
Арайлым Усербаева
Пострадавший от паводка инвалид из Уральска добился компенсации через суд

В суде ЗКО сообщили, что житель Уральска, являющийся инвалидом второй группы, оказался в числе тех, кто пострадал от весеннего паводка. Он обратился в акимат города с просьбой выплатить компенсацию.

По решению комиссии, производившей оценку имущества, сумму ущерба оценили в 716 205 тенге. Однако, выплатили лишь 104 500 тенге. Не согласившись с таким решением мужчина неоднократно обращался в акиматы города и области. Не получив должных ответов, он написал иск в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

Во время предварительного слушания стороны примирились. Таким образом истец отказался от требования, а ответчик, в свою очередь, принимая во внимание ошибку двух оценочных компаний, обязался в месячный срок выплатить 449 300 тенге.

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